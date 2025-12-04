Wenn der Morgen noch still über dem Haus liegt, schnuppern die Wichtel als Erste in die frische Winterluft. Und dann breitet er sich aus: der Duft des Weihnachtsbaums. Ein Mix aus warmem Harz, frischen Tannennadeln, einem Hauch Wald und einer Prise Weihnachtszauber. Für die Wichtel ist dieser Duft nicht nur angenehm – er ist ihr geheimer Energieschub, fast wie eine kleine Meditation. Sie bleiben stehen, atmen tief ein und schließen für einen Moment die Augen. In diesem Duft spüren sie wieder, warum sie all die winzigen Dekorationen basteln, Lichterfäden sortieren und Glitzerkram durch die Gegend tragen. Der Weihnachtsbaumduft erinnert sie daran, dass die schönste Zeit des Jahres vor der Tür steht. Dass jede Kleinigkeit zählt. Und dass selbst die kleinsten Hände große Weihnachtsfreude erschaffen. Mit einem zufriedenen, fast meditativen Seufzer öffnen die Wichtel die Augen – bereit für einen neuen Tag voller Magie. Denn manchmal reicht ein einziger Tannenduft, um das Herz heller leuchten zu lassen.