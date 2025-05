Wichtel Mo war kein Morgenwichtel. Wirklich nicht. Seine Mütze lag morgens quer, sein Bart stand in alle Richtungen, und seine Laune war meistens irgendwo zwischen „Müde“ und „Murrig“. Doch es gab eine Sache, die selbst Mo zum Strahlen brachte: der richtige Wichtelkaffee. Nicht irgendein Gebräu – sondern sein geheimer Morgenschluck aus Kaffeebohnen, Zimtstaub und einem Hauch Morgensonne, langsam gerührt mit einem Löffel aus Haselnussholz. Eines Tages fragte ihn Wichteline Tilda neugierig: „Was ist denn so besonders an deinem Kaffee, Mo? Ist doch nur ein Getränk, oder?“ Mo lächelte, nahm einen genüsslichen Schluck, atmete tief ein und sagte: „Nein, Tilda. Das hier ist der Moment, bevor alles losgeht...