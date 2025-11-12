Der Herbst ist nicht grau – sagt der Wichtel. Im magischen Wichtelwald ist es morgens still, doch zwischen den bunten Blättern wuseln kleine Wichtel umher. Sie tragen rote Mützen, goldene Schals und lachen so laut, dass selbst die Nebelschwaden tanzen müssen. „Warum seid ihr so fröhlich, wenn alles verblasst?“, fragt der Wind. Der kleinste Wichtel kichert: „Weil wir wissen, dass Farbe im Herzen beginnt – und nicht am Himmel!“ Also pinseln sie mit ihren winzigen Pinseln gute Laune in die Welt: auf Blätter, auf Wege, auf Menschen, die vorbeigehen. Und wer genau hinschaut, merkt: Der Herbst war nie grau – wir müssen nur wieder lernen, mit Wichtelaugen zu sehen. Lasst uns bunt in den Tag starten! Und nun geniessen wir einen Moment diese bunten Farben...