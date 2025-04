In der klassischen Märchenwelt sind Wichtel natürlich keine Eierleger – sie sind eher für Streiche, Zauberei und allerlei kleine Tricks bekannt. Aber in einer fantastischen Welt, in der alles möglich ist, könnte man sich natürlich vorstellen, dass ein besonders frecher Wichtel mal ein Ei „legt“ – vielleicht ein magisches Ei, das Wünsche erfüllt oder einen lustigen Streich auslöst!