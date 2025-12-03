Während wir schlafen, beginnt in der geheimen Welt der Wichtel die geschäftigste Zeit des Jahres. Schon früh am Morgen – oder besser gesagt: mitten in der Nacht – schlüpfen sie aus ihren winzigen Türen und starten voller Vorfreude in ihre Weihnachtsmission. Mit leisen Schritten und funkelnden Augen tragen sie kleine Holzkisten, winzige Lichterketten und liebevoll geschnitzte Figuren durch das Wohnzimmer. Jeder Wichtel weiß genau, was zu tun ist: Einer sorgt für das perfekte Glitzern im Schneedorf, ein anderer richtet die Miniaturhäuschen aus, und wieder ein anderer achtet mit ernster Miene darauf, dass kein Lämpchen schief hängt. In ihrem kleinen Wichtelteam herrscht eine magische Mischung aus Fleiß, Lachen und vorweihnachtlicher Aufregung. Jeder Schritt, jede Bewegung ist Teil eines größeren Plans: das Weihnachtsdorf der Menschen so warm und zauberhaft wie möglich erstrahlen zu lassen. Und während draußen die Winterkälte wartet, wächst drinnen – Haus für Haus, Licht für Licht – ein kleines Wunder. Ein Weihnachtsdorf, das nicht nur Dekoration ist, sondern ein Zeichen dafür, dass auch die kleinsten Helfer Großes schaffen können. Denn für die Wichtel ist Weihnachten nicht nur ein Fest – es ist eine Herzensaufgabe. Und jede Nacht bringen sie ein bisschen mehr Magie in unser Zuhause.