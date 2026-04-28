Wenn Sie zwischen dem 20. April und dem 20. Mai geboren sind, gehören Sie laut Astrologie-Fans zu einer Elitegruppe. Das Sternzeichen Stier steht für Selbstbewusstsein, Loyalität und einen ausgeprägten Sinn für Stil, und Hollywood ist voll von Stars, die diese Eigenschaften verkörpern. Nehmen wir zum Beispiel Robert Pattinson, geboren am 13. Mai 1986. Er gilt als einer der zurückhaltenderen Stars Hollywoods. Bekannt ist er auch für seinen scharfen Humor und seinen unkonventionellen Karriereweg: Vom Teenie-Schwarm in Filmen wie „Twilight“ bis hin zu gefeierten Filmen wie „The Lighthouse“ und „The Batman“. Astrologie-Fans sehen in seinen besonnenen und überlegten Entscheidungen die typische Entschlossenheit des Stiers. Auch Kelly Clarkson, geboren am 24. April 1982, lebt ihre Stier-Identität voll aus. Sie hat die Stier-Saison sogar in ihrer Talkshow „The Kelly Clarkson Show“ gefeiert und bezeichnet sich selbst oft als „laute, stolze Stierin“. Als echter Astrologie-Fan fragt sie ihre Gäste in Interviews auch gerne nach ihren Sternzeichen. Dann ist da noch Cher, geboren am 20. Mai 1946, die die Musik- und Filmbranche im Laufe ihrer Karriere dominiert hat. Sie verleiht dem Ruf des Sternzeichens Stier eine ganz besondere, unverblümte Note. Bekannt für ihre direkte Art, postet sie in den sozialen Medien oft in Großbuchstaben, wobei ihre Fans ihre „X“-Posts als perfektes Beispiel für die Direktheit des Stiers sehen. Die Grammy-Gewinnerin Sabrina Carpenter, geboren am 11. Mai 1999, repräsentiert die künstlerische Seite des Sternzeichens. Astrologie-Fans weisen oft darauf hin, dass der Stier mit dem Halsbereich in Verbindung steht, was laut einigen erklärt, warum so viele Stier-Prominente für ihre kraftvollen Stimmen bekannt sind.