Ein stimmungsvoller Adventnachmittag bei der Feuerwehr Groß‑Enzersdorf: Beim weihnachtlichen Kindernachmittag konnten die jungen Besucherinnen und Besucher die Fahrzeuge entdecken, spielen, basteln und die Vorfreude auf das Christkind genießen. Auch das Friedenslicht war heuer wieder vor Ort und konnte von vielen Familien mit nach Hause genommen werden – als Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts. Ein herzliches Dankeschön an die FF Groß‑Enzersdorf für dieses schöne Miteinander in der Weihnachtszeit.