Die Tafel Erlangen bittet um Spenden. Die Einrichtung wird seit 30 Jahren von Ehrenamtlichen getragen, die sich um die Abholung und Ausgabe von Lebensmittel an Bedürftige kümmern. Doch steigende Benzin- und Energiekosten erschweren Transport und Kühlung der Lebensmittel, Reparaturen sowie die Anschaffung von Hygienematerial zunehmend. Um das Angebot, das von verschiedensten Alters- und Bevölkerungsschichten in Anspruch genommen wird, weiter aufrecht erhalten zu können werden dringend finanzielle Spenden benötigt.