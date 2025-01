In Hersbruck in Mittelfranken gibt es einen besonderen Fahrradladen. Im sozialen Radhaus können Menschen nicht nur Fahrräder kaufen. Das Diakonische Werk betreibt den Laden und möchte damit den Menschen in Hersbruck und dem Nürnberger Land verschiedene Angebote machen. Ende vergangenen Jahres ist das Radhaus umgezogen und jetzt direkt in der Hersbrucker Innenstadt zu finden. Hanna Schröter ist als Bereichsleitung der Sozialen Dienste für das Projekt verantwortlich.