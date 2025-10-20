In Feuchtwangen hat der Vorverkauf für die Kreuzgangspiele 2026 begonnen. Das traditionsreiche Freilichttheater zählt zu den ältesten in Bayern und geht im kommenden Jahr in seine 78. Spielzeit. Gespielt wird wieder auf zwei Bühnen: Im historischen Kreuzgang und im Nixel–Garten. Auf dem Programm stehen klassische und moderne Stücke für Kinder und Erwachsene. Karten gibt es ab 28 Euro. Im vergangenen Jahr kamen rund 70.000 Besucherinnen und Besucher zu den Aufführungen.