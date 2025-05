Das Anwaltsteam von Justin Baldoni hat die Vorladungen gegen Taylor Swift und ihre Anwälte zurückgezogen, nachdem Swifts Team sie als „Fishing Expedition“ bezeichnet hatte. Der Sprecher von Blake Lively bezeichnete die Vorladungen als „schikanös“ und sagte, Baldoni habe versucht, „Swifts Berühmtheit auszunutzen“, um vom eigentlichen Thema des Falles abzulenken. Swifts Team bezeichnete die Vorladungen als „Klatschpresse“ und betonte, dass sie keine Rolle in dem Film „Nur noch ein einziges Mal“ oder dessen Produktion gespielt habe. Baldonis Team behauptet, eine Swift nahestehende Person habe gesagt, Livelys Anwalt habe gedroht, ihre privaten Texte weiterzugeben, falls Swift sich nicht öffentlich hinter Lively stelle. Livelys Anwälte wiesen die Behauptung zurück und sagten, sie sei „eindeutig und nachweislich falsch“ und habe keine Bedeutung für den Rechtsstreit. Ein Richter strich diese Behauptungen später aus dem Protokoll, und Swift ist nicht mehr an dem Fall beteiligt. Baldoni und Lively sind seit Dezember 2024 in einen Rechtsstreit verwickelt, als Lively Baldoni der sexuellen Belästigung beschuldigte. Baldoni hat die Vorwürfe bestritten und eine Gegenklage gegen Lively, ihren Ehemann Ryan Reynolds und ihren Publizisten eingereicht. Die Verhandlung ist für März 2026 angesetzt.