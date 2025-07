Ein 22-jähriger Mann wurde angeklagt, die „American Idol“-Managerin Robin Kaye und ihren Ehemann Thomas Deluca in ihrem Haus in Südkalifornien getötet zu haben. Raymond Boodarian aus Encino ist in zwei Fällen des Mordes und in einem Fall des Einbruchs angeklagt. Er bleibt ohne Kaution in Haft, während die Staatsanwälte entscheiden, ob sie die Todesstrafe beantragen. „In wenigen Augenblicken wurde dieses Paar in seinem eigenen Haus sinnlos getötet“, sagte Staatsanwalt Nathan Hochman und sprach von einem tragischen Schock für die Gemeinde. Auf das Ehepaar, beide 70 Jahre alt, wurde mehrfach geschossen, nachdem sie vom Einkaufen zurückgekehrt waren. Die Polizei sagt, der Eindringling sei durch eine unverschlossene Tür gekommen. Die Leichen der beiden wurden erst am 14. Juli entdeckt, als die Polizei das Haus in der White Oak Avenue in Encino kontrollierte. Boodarian wurde verhaftet, nachdem die Polizei ihn mithilfe von Überwachungsvideos und einer Gesichtserkennungssoftware als den Verdächtigen identifiziert hatte. Die Behörden untersuchen, ob Boodarian die Opfer kannte oder in frühere Einsätze in dem Haus verwickelt war. Kaye, langjähriger Supervisor bei „American Idol“, hatte seit 2009 für die Show gearbeitet und sich um die Musiklizenzen für die Auftritte der Kandidaten gekümmert.