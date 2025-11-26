Gemeinsamer Einsatz von Sponsoren und Crowdfunding-Projekt „Schenke Berlin Dein Licht“ ermöglicht den größten Erfolg seit Jahren, die City West erneut in ein glitzerndes Lichtermeer. Vom Kurfürstendamm über die Tauentzienstraße auch dieses Jahr wieder im Glanz von tausenden Lichtern. Für viele Berlinerinnen, Berliner und Gäste ist dieser Moment der eigentliche Beginn der Weihnachtszeit. Die Beleuchtung steht wie kaum ein anderes Symbol für Gemeinschaft, Freude und Zuversicht, besonders in diesem Jahr, in dem erstmals das Crowdfunding-Projekt „Schenke Berlin Dein Licht“ gestartet wurde. Über die Website www.schenke-berlin-dein-licht.de konnten Bürger, Unternehmen und Freunde Berlins Patenschaften für einzelne oder mehrere Lämpchen übernehmen und so einen ergänzenden Beitrag zur Weihnachtsbeleuchtung leisten. „Wir sind überwältigt vom Anklang des Crowdfundings. Auch wenn der größte Teil der Finanzierung durch unsere Sponsoren getragen wird, ist die zusätzliche Unterstützung aus der Bürgerschaft ein starkes Signal. Dass das Crowdfunding-Ziel so schnell erreicht wurde und die Beleuchtung bis zur Schaubühne bereits zeitig gesichert war, zeigt, wie sehr den Menschen der Kurfürstendamm am Herzen liegt. Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam etwas zu bewegen, ist ein wichtiges Zeichen für die Zukunft der City West“, so Uwe Timm, Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft City e.V. Der aktuelle Spendenstand liegt bei rund 600.000 Euro Bereits jetzt ist die Beleuchtung bis über den Lehniner Platz hinaus finanziert. Für den letzten Streckenabschnitt bis Halensee werden noch Paten gesucht. Am Ende wird eine rund viereinhalb Kilometer lange, festlich leuchtende Strecke entstehen. Dafür werden insgesamt etwa 540 Bäume illuminiert und auf dem Mittelstreifen zahlreiche weihnachtliche Figuren zu entdecken sein. Die AG City ist sehr zuversichtlich die noch fehlenden knapp 100.000 Euro zu generieren. Dies wäre ein großer Erfolg, da so nach mehreren Jahren das volle Potenzial der Beleuchtung ausgeschöpft werden könnte. Möglich wird dieses Projekt durch die große Unterstützung zahlreicher Partnerinnen und Partner. Die AG City dankt Tobias Assies mit Limes Media GmbH, Spielbank Berlin, Degirmenci Group, KaDeWe, Bendzko Immobilien, Grant Thornton, BW Bank, Bayer AG, FÜRST Berlin, 50Hertz, sowie vielen weiteren Unternehmen und zahlreichen Privatpersonen. Der weitaus größte Anteil der Finanzierung wird durch diese Sponsoren getragen. Besonderer Dank gilt RTL 104,6 und der HYGH AG, die die AG City von Beginn an tatkräftig unterstützt haben. Dank geht auch an das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg für die 28 Lichtmotive aus ihren Beständen, die als Leihgabe zur Verfügung gestellt wurden. Ein gutes Beispiel für pragmatisches Handeln eines Bezirksamtes. Der Weihnachtsboulevard ist europaweit und weltweit einzigartig Die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Kurfürstendamm ist weit mehr als ein dekoratives Element. Sie ist ein Symbol für Lebensfreude und ein wichtiger Beitrag zur Wirtschaftsförderung und Tourismuswerbung der ganz Berlin zugutekommt. Jedes Jahr zieht sie unzählige Besucherinnen und Besucher an, die in Geschäften, Restaurants und Hotels der City West einkehren und so zur Stärkung des Standorts beitragen. In einer Zeit, die von Krisen und Unsicherheiten geprägt ist, ist die Weihnachtsbeleuchtung ein Zeichen der Hoffnung. Sie steht für Licht, Zuversicht und Zusammenhalt. Genau dieses Gefühl möchte die AG City den Menschen in Berlin in diesem Jahr besonders schenken. 120.000 LED-Lämpchen in den Bäumen – umweltbewusst und energiesparend Die AG City setzt konsequent auf Energieeffizienz. Bereits 2019 wurde die Beleuchtung auf Stromsparende LED-Technik umgestellt und so sorgen moderne LED-Lichter auf dem Boulevard für festlichen Glanz bei minimalem Stromverbrauch. Die Beleuchtung wird täglich von Sonnenuntergang bis 23 Uhr eingeschaltet und bleibt bis zum 6. Januar 2026 sichtbar. Jeder Baum ist je nach seiner Größe mit zwei oder drei Ketten geschmückt, jede 100 Meter lang und mit 100 kleinen LED-Lampen ausgestattet. In den Ästen der Bäume hängen rund 120 Kilometer Lichterketten, beziehungsweise 120.000 einzelne LED-Lämpchen. Initiator der Weihnachtsbeleuchtung Die Arbeitsgemeinschaft City e. V. (AG City) initiierte die Illuminierung einst und startet 1978 mit der ersten Festbeleuchtung. Zwischenzeitlich übernahm das Unternehmen Wall/ Decaux erfolgreich für die Dauer von 15 Jahren die Finanzierung der Beleuchtung. Seit 2019 ist die AG City wieder Auftraggeber und engagiert sich dafür, dass diese Tradition erhalten bleibt. Wie in den Vorjahren wurde am 25.11.2025 die Beleuchtung eingeschaltet: Der Vorstandsvorsitzende der AG City, Uwe Timm, wird gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch, sowie den Sponsoren Tobias Assies von Limes Media, Gerhard Wilhelm von Spielbank Berlin, Jale Degirmenci von der Degirmenci Group, Detlef Kornett von der DEAG und Aldona Niemczyk auf den Buzzer gedrückt und so der Lichterglanz zu scheinen gebracht. Die festliche Weihnachtsbeleuchtung ist dann täglich ab Sonnenuntergang bis 23 Uhr bis zum 6. Januar 2026 zu bestaunen. T: Eckel Presse & PR GmbH (redaktionell bearbeitet) V: reportnet24