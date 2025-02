Auch wenn die meisten unserer Songs bisher an der Gitarre entstanden sind und so erstmal als Singer/Songwriter-Babies auf die Welt kommen, hüllen wir sie sehr schnell in elektronische Gewänder (einfach weil wir Sounds lieben). Das Ganze wird mit sehr tanzbaren, oft deep-housigen Grooves aufgemischt, sodass bestenfalls Füße, Herz und Hirn gleichermaßen angeregt werden. Mit unseren Texten blicken wir hinter die blankgeputzen Fassaden von Social Media & Co. Wir schauen gerne in das Innere mit all seinen Widersprüchlichkeiten und Zerbrechlichkeiten und dem Wunsch nach guten Verbindungen zur Außenwelt. Oft bricht aber auch unsere Lebensfreude hervor.