Strasshof am Karsamstag: Auch heuer lud die SPÖ Strasshof wieder zum traditionellen Ostereiersuchen auf mehreren Spielplätzen im gesamten Ortsgebiet ein. Eine Veranstaltung, die seit vielen Jahren fest zum Gemeindeleben gehört und von Familien besonders geschätzt wird. Besucht wurden die Standorte Rodelberg, Generationenspielplatz, Stolze Föhre, Flugfeldstraße, Grenzstraße und das Kieslingviertel. Schon bei der Ankunft warteten zahlreiche Kinder gespannt darauf, dass der Osterhase endlich auftaucht. Mit großer Begeisterung machten sich die jungen Besucherinnen und Besucher auf die Suche nach den versteckten Osternestern. Es wurde gesammelt, gelacht und miteinander gespielt – für manche entwickelte sich sogar eine kleine Jagd nach den meisten gefundenen Nestern. Natürlich ließ sich auch der Osterhase selbst blicken und sorgte für zusätzliche Freude. Und sollte ein Kind einmal leer ausgegangen sein, halfen die Helferinnen und Helfer des Osterhasen verlässlich nach, damit am Ende alle mit einem Lächeln nach Hause gehen konnten. Zahlreiche Erinnerungsfotos hielten die fröhliche Stimmung dieses gelungenen Nachmittags fest. Die SPÖ Strasshof zeigt mit dieser langjährigen Tradition einmal mehr ihr Engagement für Familien und ein lebendiges Miteinander in der Gemeinde.