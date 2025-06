Tom Cruise hat einen Guinness-Weltrekord für „die meisten brennenden Fallschirmsprünge einer Person“ aufgestellt, nachdem er den Stunt 16 Mal während der Dreharbeiten zu „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ ausführte. In einem 80-sekündigen Promo-Video springt Cruise im freien Fall, während sein Fallschirm von Flammen verschlungen wird. „Ich habe etwa 10 Sekunden, um den Stunt durchzuziehen“, erklärt er. Jeder brennende Fallschirm hielt nur 2,3 bis 3 Sekunden. Cruise musste schnell handeln - und tat es, 16 Mal, für eine perfekte Aufnahme. Er führte die Stunts in den südafrikanischen Drakensbergen durch und sprang aus einer Höhe von ca. 2.300 Metern, wobei er manchmal eine ca. 23 Kilogramm schwere SnorriCam-Ausrüstung trug, um in der Luft zu filmen. Beim 16. Sprung zeigt der Werbespot den sich öffnenden Sicherheitsschirm und die sichtbare Erleichterung auf Cruises Gesicht, als er sicher landet. „Tom spielt nicht nur Action-Helden - er ist ein Action-Held“, sagte Craig Glenday, Chefredakteur von Guinness World Records. Guinness zeichnete Cruise auch für die meisten Filme mit einem Einspielergebnis von 100 Millionen Dollar in Folge aus (Schauspieler), was seinen Ruf als Kassenmagnet weiter festigt.