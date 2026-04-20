Wenn dunkle Sagen humorvoll dargeboten werden, entsteht jener besondere Mix, der zum Erfolgsgaranten wird. Ein Ausflug in längst verklungene Tage: Im Theater Center Forum erzählen Monika Schmatzberger, Benjamin Tureček und Gábor Rivan am Klavier eine der düstersten Wiener Legenden – die Geschichte vom Türmer zu St. Stephan. Ein Mann ohne Gewissen, der sogar den Tod zu einer Kegelpartie herausfordert und seine eigene Seele aufs Spiel setzt. Als er versucht, den Tod zu betrügen, nimmt die Sage jene Wendung, die das alte Wien so gut kennt: Am Ende holt sich der Tod immer, was ihm versprochen wurde. Ein Abend voller Atmosphäre, Wiener Erzähltradition und lebendig gespielter Legenden – getragen von Humor, Musik und dem unverwechselbaren Charme der Darsteller.