Nikolaustag ist zwar erst am Freitag, aber die Bewohner des Großaquariums im Multimar Wattforum in Tönning bekamen schon am Donnerstag ganz besonderen Besuch. Ein Nikolaus tauchte mit einem prall gefüllten Jutesack voller Leckereien in ihr Becken, die sich Dorsch, Stör, Rochen und Co. schmecken lassen konnten.