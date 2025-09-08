Ein Darth-Vader-Lichtschwert, das in den „Star Wars“-Filmen „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ verwendet wurde, wurde bei einer Auktion für 3.654.000 Dollar verkauft. Das von Propstore in LA versteigerte, originalgetreue Duellschwert ist damit der teuerste „Star Wars“-Artikel, der jemals verkauft wurde. Es erhielt ein Rekordgebot von 2,9 Millionen Dollar und erreichte den Endpreis mit der zusätzlichen Käuferprovision für das Auktionshaus. Der Schauspieler David Prowse und der Stuntman Bob Anderson schwangen beide das ikonische Schwert auf der Leinwand. Das Schwert ist angeblich das einzige Requisit dieser Art aus der Original-Trilogie, das öffentlich versteigert wurde. Die Auktion fällt mit dem 45. Jahrestag von „Das Imperium schlägt zurück“ zusammen, der 1980 veröffentlicht wurde. Das Stunt-Lichtschwert von Anakin Skywalker aus der Prequel-Ära, das von Hayden Christensen geführt wurde, wurde bei derselben Auktion für 126.000 Dollar verkauft, fast doppelt so viel wie der Schätzpreis vor der Auktion. Im Jahr 2022 verkaufte Propstore eine originalgetreue X-Wing-Miniatur aus dem Originalfilm „Star Wars“ für über 2,3 Millionen Dollar.