Mit „Brennpunkt Medien“ startet ein neues Format, das aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Medienlandschaft beleuchtet. In der ersten Ausgabe stehen zwei brisante Themen im Fokus: die Debatte um die Unabhängigkeit des ORF im Zuge der aktuellen Generaldirektor-Wahl sowie die Auswirkungen von Social Media auf Kinder und Jugendliche. Zu Gast sind Mimikama-Faktenchecker André Wolf, der über Risiken und Suchtmechanismen sozialer Netzwerke spricht, sowie die Mediensprecherin der Grünen, Sigrid Maurer, die die aktuelle Diskussion rund um den ORF einordnet.