Shia LaBeouf einigt sich in Missbrauchsprozess mit FKA twigs

Shia LaBeouf hat sich in einem Rechtsstreit mit der Sängerin und Schauspielerin FKA twigs geeinigt, die ihn wegen „unerbittlichen Missbrauchs” während ihrer Beziehung angeklagt hatte. Eine gerichtliche Mitteilung bestätigte die Einigung, deren Bedingungen jedoch nicht veröffentlicht wurden. Der Prozess sollte im September beginnen. FKA twigs, geboren als Tahliah Barnett, reichte die Klage im Jahr 2020 ein und warf ihm sexuelle Nötigung, Körperverletzung, seelische Grausamkeit und Fahrlässigkeit vor. Laut der Klage lernten sich die beiden 2018 kennen und sie zog kurz darauf bei LaBeouf ein. Sie behauptete, der Schauspieler habe sie verbal, emotional und körperlich misshandelt, darunter ein Vorfall, bei dem er sie gegen ein Auto schlug, sie würgte und ein geladenes Gewehr neben ihrem Bett aufbewahrte. Ihr Anwalt beschrieb die Misshandlungen als „Strom körperlicher Gewalt“ und erklärte, LaBeouf habe einmal über ihr gestanden, während sie schlief, und sie gewürgt, während er flüsterte: „Wenn du nicht aufhörst, wirst du mich verlieren.“ In der Klage wurde auch eine weitere ehemalige Freundin, Karolyn Pho, als mutmaßliches Opfer von LaBeoufs Misshandlungen genannt. Als Reaktion auf die ursprüngliche Klage räumte LaBeouf ein, dass er in der Vergangenheit anderen Menschen Schaden zugefügt habe, und drückte seine Reue aus: „Ich habe keine Entschuldigungen ... Ich schäme mich für diese Vergangenheit und entschuldige mich bei denen, denen ich Schaden zugefügt habe.”