Darf ein Landwirt einen Geflügelstall bauen, wenn direkt daneben bereits ein Schweinestall steht? Genau diese ungewöhnliche Frage musste das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen klären. Im Mittelpunkt stehen Gerüche, Ammoniak, Staub und die Frage, wann Umwelt- und Baurecht dem Stallbau Grenzen setzen. Ein spannender Fall aus der Landwirtschaft, der zeigt, wie schnell aus einem Bauantrag ein echter Rechtsstreit werden kann.