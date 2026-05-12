„Premiere im Gloria Theater: Die britische Boulevardkomödie ‚2 Links – 2 Rechts‘ sorgt für ein Feuerwerk an Verwechslungen. Auf der Bühne stehen Thomas Schreiweis, Michelle C. Härle, Angela Schausberger, Christoph Fälbl und Artur Ortens – ein Ensemble, das Timing, Tempo und pointierte Situationskomik perfekt beherrscht. Die Inszenierung stammt von Claudia Rohnefeld, die mit präziser Regiearbeit und feinem Gespür für Rhythmus das Chaos der Türen und Zimmer in eine glänzend getaktete Komödienmaschine verwandelt. Das Publikum erlebt einen Abend voller Lachen, Überraschungen und britischem Humor auf Hochglanz.“