Der Rapper Kanye West hat nach einem eineinhalbmonatigen Urlaub auf der spanischen Insel Mallorca Schulden in Höhe von knapp über 400.000 Euro hinterlassen. Die Rechnung, die noch nicht beglichen ist, umfasst verschiedene Ausgaben wie die Unterkunft, in der der Rapper und seine Frau Bianca Censori wohnten, und seinen Aufenthalt in einer renommierten Rehabilitationsklinik. Lokalen Medien auf der Insel zufolge schuldete das Paar außerdem eine Rechnung von 15.000 Euro in einem berühmten Restaurant, die der Rapper jedoch bereits beglichen hat. Offenbar wurde noch keine Anzeige wegen versuchten Betrugs gegen den Rapper erstattet. Allerdings wurden sowohl die örtliche Polizei von Palma als auch die nationale Polizei Anfang der Woche über die Nichtbezahlung dieser Rechnungen informiert und untersuchen derzeit den Vorfall. Kanye West nahestehende Quellen spielten die Angelegenheit herunter und erklärten, es handele sich um ein „Überweisungsproblem“ und das Problem werde in „zwei oder drei Tagen“ gelöst sein. Der Druck der lokalen Behörden auf West und Censori wächst mit jedem Tag, der vergeht, ohne dass das Konto beglichen wird. Die Ermittlungen und die Polizeiakte sind noch nicht abgeschlossen.