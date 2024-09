Mit der Aktion „Fredag is Plattdag“ sollen Schulen dazu ermuntert werden, an den September-Freitagen die niederdeutschen und saterfriesischen Sprachen zu fördern. Wie schön das klingt, haben Schüler:innen der Grundschule Scharnebeck (Niedersachsen) dem Schirmherrn der Aktion, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch in Hannover vorgemacht.