Klaus Maria Einwanger ist eigentlich Werbefotograf. Doch als er für eine bayerische Käserei die Bergbauern hinter ihren Produkten fotografiert, erkennt er die Chance, deren einzigartige Kultur in einer Zeitkapsel festzuhalten. Herausgekommen ist ein berührender Bildband, der diese oft romantisierte Welt so zeigt, wie sie wirklich ist – ungeschönt und genau deshalb wunderschön. Im Interview mit Wochenblatt-Chefredakteurin Claudia Bockholt spricht er über seine Zeit bei den Bauern in den Bergen, allergische Schocks im Heuboden, die Erfüllung eines Kindheitstraums, den er als Kind nie zu träumen gewagt hätte - und formuliert auch eine klare Bitte an die Politik.