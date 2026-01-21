Manche Menschen müssen immer die Kontrolle behalten. Sie planen alles bis ins kleinste Detail und lassen nichts dem Zufall überlassen. Drei Sternzeichen sind besonders dafür bekannt, stets die Oberhand behalten zu wollen. Der Steinbock verfolgt seine Ziele mit Beharrlichkeit und Disziplin. Probleme, die nicht vorhergesehen wurden, bringen ihn jedoch aus dem Konzept. Die Jungfrau liebt Ordnung und arbeitet Aufgaben strukturiert ab. Spontane Treffen oder chaotische Situationen sind nichts für sie. Die Waage hingegen hat einen ausgeprägten Sinn für Ästhetik und korrigiert sofort Unregelmäßigkeiten. Abenteuerurlaub ist für sie weniger reizvoll als ein geplanter Abend in der Oper.