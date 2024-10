Maximaler Spaß für Jedermann und Jedefrau – in einer niveauvollen und herrlich witzigen Fassung des meistgespielten deutschsprachigen Autors der Gegenwart mit einer phänomenalen Besetzung. Ein "irrer" Spaß mit Darstellerinnen und Darstellern aus der ersten Reihe österreichischer KomödiantInnen! Da bleibt kein Auge trocken. Lauter Irre, die eigentlich "normal" sind, und die "Normalen" werden irre. Was ist schon "normal"? In der Pension Schöller ist jeder willkommen! Da jagt die Dichterin, auf der Suche nach einem blutrünstigen Romanstoff einen durchgeknallten Major. Der Ornithologe, der nicht richtig "piept", bringt die Kellnerin mit dem "L- Fehler" zum Singen. Die bärtige Wirtstochter wartet auf den "Wüden auf seiner Maschin" und alle zusammen freuen sich mit Direktor Schöller, der ständig Zwiesprache mit seiner verstorbenen Frau in Richtung Himmel führt, auf die große Jubiläumsfeier! Bis der reiche Unternehmer Ladislaus Klapproth die harmlosen Gäste für Insassen eines Irrenhauses hält und… Wer ist nun normal? Wer verrückt? Zum Schreien komisch sind aber alle in der Pension Schöller! Mit: Stephan Paryla-Raky, Anna Sophie Krenn, Eva Binder, Alois Frank, Wilhelm Prainsack, Gerhard Karzel, Victor Kautsch und Robert Kolar Regie: Nici Neiss Bühne: Martin Gesslbauer Kostüm: Petra Teufelsbauer Make-up Design: Andreas Moravec Gesamtleitung: Marcus Strahl https://www.nbw.at/produktionen/pension-schoeller/