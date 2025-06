Ozzy Osbourne hat sich mit Liquid Death zusammengetan, um in einer limitierten Auflage Eisteedosen zu verkaufen, die seine echte DNA enthalten. Die Veröffentlichung mit dem Namen Infinite Ozzy umfasst nur 10 Dosen Liquid Death Eistee, die jeweils von Osbourne handsigniert und getrunken wurden. Jede Dose ist in einer Vitrine in Laborqualität versiegelt, um seine DNA zu „konservieren“, und wird für 450 Dollar auf der Website von Liquid Death verkauft. „Meine DNA ist in dieser Dose. Ihr könntet mich klonen - aber warum zum Teufel solltet ihr das wollen?“ sagt Osbourne in einem Teaser-Clip. Liquid Death sagt, die Idee sei, Osbourne zu verewigen oder ihn sogar zu klonen, sobald die Technologie (und die Gesetze) zum Klonen aufholen. Die Kampagne erinnert an frühere Stunts, wie die Tony Hawk-Skateboards der Marke, die mit dem Blut des Skaters getränkt wurden. Trotz seiner Parkinson-Krankheit und kürzlicher Wirbelsäulenoperationen ist Osbourne nach wie vor kreativ tätig und macht sich seine Rolle als dauerhaftester Provokateur des Metal zunutze. Die Markteinführung erfolgt im Vorfeld von Osbournes bevorstehender Rückkehr auf die Bühne am 5. Juli, wenn er bei Back to the Beginning seine letzte Black-Sabbath-Show spielen wird.