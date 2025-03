Esther Stocker studierte von 1994 bis 1999 Malerei an der Akademie der bildenden Künste, Wien, unter anderem bei Eva Schlegel. 1996/97 erhielt Stocker ein Stipendium zum Gaststudium an der Accademia di Belle Arti di Brera, Mailand. In den Jahren 1999/2000 folgte ein Studienaufenthalt im Art Center College of Design, Pasadena, Kalifornien. Ein weiterer längerer Auslandsaufenthalt war 2002/03 in Chicago, Illinois. Esther Stocker lebt und arbeitet in Wien, Österreich. Repräsentiert wird sie in Österreich durch die Galerie Krobath, Wien. In Deutschland wird sie repräsentiert von drj art projects, Berlin.