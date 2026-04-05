Frühlingszauber in den Blumengärten Hirschstetten: Der Ostermarkt lockte auch heuer wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Zwischen blühenden Beeten, kunstvollen Osterdekorationen und liebevoll gestalteten Ständen konnten Familien und Kinder entspannt flanieren und die besondere Atmosphäre genießen. Regionale Aussteller boten Handwerk, Deko und Kulinarik, während die kleinen Gäste bei Bastelstationen und Kinderprogramm voll auf ihre Kosten kamen. Und natürlich sorgte auch der Osterhase für viele strahlende Gesichter. Ein stimmungsvoller Frühlingsmoment, der zeigt, warum der Ostermarkt in Hirschstetten zu den beliebtesten in Wien zählt.