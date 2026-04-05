Die Kinderfreunde Leopoldsdorf im Marchfeld luden heuer zum traditionellen Osterfest ein und verwandelten den Platz in ein fröhliches Frühlingsareal voller bunter Aktivitäten. Für die Kinder gab es ein abwechslungsreiches Programm: Ostereiersuchen, Spielstationen, kreative Bastelangebote und natürlich jede Menge Platz zum Toben. Der Osterhase sorgte mit kleinen Überraschungen und liebevoll versteckten Nestern für strahlende Augen. Familien aus der ganzen Umgebung nutzten die Gelegenheit, gemeinsam einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen, zu plaudern und die fröhliche Atmosphäre zu genießen. Trotz wechselhaftem Wetter blieb die Stimmung herzlich und lebendig – ein gelungenes Fest, das einmal mehr zeigt, wie wichtig gemeinschaftliche Momente für Kinder und Familien in Leopoldsdorf im Marchfeld sind.