Bis kommenden Sonntag dreht sich rund um die Holstenhallen in Neumünster alles um die neuesten Trends der Baubranche. Im Fokus steht in diesem Jahr das Thema Heiz- und Energietechnik. Neben großen Baufahrzeugen und Baumaschinen gibt es hier auch viel für Hobbyhandwerker und Gartenfreunde zu sehen. Wer ein Haus bauen oder sanieren will, bekommt hier ganz praktische Tipps. SAT.1 REGIONAL-Reporter Kevin Laske hat sich auf der Messe umgesehen.