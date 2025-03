Bei Nonnen denken viele an Kirche, Gebete, Stille und ein bescheidenes Leben im Kloster. Wie es aber wirklich ist, zeigen nun Nonnen des Benediktinerinnenklosters Osnabrück (Niedersachsen) auf TikTok. Mit ihrem Account geben sie einen Einblick in den Klosteralltag und begeistern damit hunderttausende Menschen an den Smartphones.