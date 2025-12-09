Die Feiertagsausgabe des Politik-Duells zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer auf krone.tv beschäftigt sich mit grundsätzlichen und teils philosophischen Fragen. Etwa, ob Österreich die massive Digitalisierungswelle verschlafe. Mölzer: „Mit der Digitalisierung ist alles kontrollierbar und manipulierbar. Du bist dabei auch fassbar. Bei den Bankgeschäften geht fast alles nur mehr über die App. Ich bin aber ein alter, weißer Mann.“