ber 1000 Bewerbungen, 42 Talente, 1 Ziel: Miss & Mister Austria 2026! Beim großen Public Casting im Auhof Center zeigten Österreichs Nachwuchstalente, was in ihnen steckt – mit Stil, Charisma und echter Leidenschaft. Die Jury kürte 16 Finalist:innen, die nun ins Bootcamp einziehen. Der Countdown zur Krönung am 12. Jänner in Wien läuft! 👑✨ Die hochkarätig besetzte Jury aus Mode-, Medien- und Entertainmentprofis stand unter dem Vorsitz von Kerstin Rigger, Lizenzinhaberin und Veranstalterin der traditionsreichen Wahl und hatte keine leichte Aufgabe. Gemeinsam mit Verena Katrien (Model & Content Creatorin), Wolfgang Reichl (Trendscout & Modeexperte), Gerda Rogers (Stil-Ikone & Testimonial Auhof Center), Jörg Rigger (Sponsor,Wohnbau 2000), Dieter Ferschinger (Sponsor, Star-Frisör), Patrick Seebacher (Profi-Tänzer), Franz-Josef Baur (Pop-Art-Künstler), Alexis F. Gonzalez (Mode-Designer) und Clemens Trischler (Medienpersönlichkeit) hatte sie die anspruchsvolle Aufgabe, den Stern zu finden, der 2026 Österreich auf nationaler und internationaler Bühne vertreten wir #MissionAustria2026 #MissAustria #MisterAustria #AuhofCenter #CastingDay #ÖsterreichsTalente #BootcampAVIVA #Modelkarriere #NextGeneration #TVEvent