Die Künstlerin Marina Grgurin präsentierte nicht nur ihre neuesten Werke, sondern nutzte den Abend auch, um gemeinsam mit Gästen ihren Geburtstag zu feiern. Eine atmosphärische Mischung aus Kunst, Begegnung und guter Stimmung – ein Ereignis, das vielen lange in Erinnerung bleiben wird. Ihre Bilder überzeugten einmal mehr durch starke Farben, klare Linien und eine Ausdruckskraft, die sofort berührt. Grgurin zeigt, wie lebendig und vielseitig zeitgenössische Malerei sein kann. Ein gelungener Abend, der Kunst und Lebensfreude auf wunderbare Weise verbunden hat.