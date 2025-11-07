Mit einer stimmungsvollen Zeremonie, musikalischen Highlights und prominenten Gästen wurde gestern der Weihnachtsmarkt vor der prachtvollen Kulisse von Schloss Schönbrunn eröffnet. Vom Kinderchor „Rising Voices“ über die feierliche Christbaum-Illumination bis zur größten Weihnachtskrippe der Welt – der Markt begeistert mit Tradition, Kulinarik und winterlichen Attraktionen für die ganze Familie. Noch bis 6. Jänner 2026 täglich geöffnet – ein Muss für alle, die die Adventzeit in Wien in vollen Zügen genießen wollen! #WeihnachtsmarktSchönbrunn #AdventInWien #SchönbrunnErleben #LichtInsDunkel #Winterzauber #Weihnachten2025