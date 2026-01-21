Manche Menschen haben eine besondere Gabe: Sie bringen Licht und Freude in das Leben ihrer Mitmenschen. Vier Sternzeichen schaffen es durch ihre Eigenschaften besonders positiv aufzufallen. Zwillinge sind abenteuerlustig und kommunikativ. Sie lieben Neues und stecken andere mit ihrer Begeisterung an. Die Waage hingegen sucht stets nach Balance und Harmonie. Sie fühlt sich nur wohl, wenn auch ihr Umfeld glücklich ist. Stiergeborene genießen das Leben in vollen Zügen und teilen ihre Freude gerne mit anderen. Sie sind bodenständig, aber auch stur. Wassermänner sprühen vor Ideen und sind treue Freunde, die Eintönigkeit meiden.