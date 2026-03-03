Am Sonntag, 8. März 2026, finden in Bayern die nächsten Gemeinde- und Landkreiswahlen statt. Gewählt werden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, Landrätinnen und Landräte sowie die Mitglieder von Gemeinde-, Stadt- und Kreistagen. Insgesamt sind rund 39.300 bis 39.500 Mandate zu vergeben. Wir erklären euch Schritt für Schritt, wie die Wahl funktioniert.