Robert Renher zeigt in der Galerie Wienartig die doppelte Energie seines Schaffens: Als Musiker des experimentellen Trios Ron Bop brachte er eruptive Klanglandschaften hervor – nun verdichtet er diese Erinnerungen in Linien, Farben und Strukturen. Seine Bilder sind Resonanzräume, Partituren auf Leinwand, die den Besucher zwischen Geräusch und Stille führen. Die Ausstellung macht sichtbar, wie Musik und Malerei ineinanderfließen – von der brachialen Energie des Free-Noise bis zur kontemplativen Tiefe der Bildkunst. 📍 Galerie Wienartig, Josefsgasse 1, 1080 Wien 🗓️ 5.–29. November 2025 | Vernissage: 20. November, 18–20 Uhr 👉 Ein Abend, ein Raum, ein Künstler – und die Frage: Wie wird Klang zur Farbe?