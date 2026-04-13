Die Wiener Khmer‑Community hat in der Salvatorianerkirche Zu den Heiligen Aposteln in Favoriten ihr wichtigstes Fest des Jahres gefeiert: das Khmer‑Neujahr, Chaul Chnam Thmey. Der Pfarrsaal war bis auf den letzten Platz gefüllt – ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Tradition und kulturelle Vielfalt in Wien. Das Khmer‑Neujahr markiert den Beginn des traditionellen Sonnenjahres in Kambodscha und wird über drei Tage gefeiert. Im Mittelpunkt stehen Dankbarkeit, Reinigung und ein gemeinsamer Neubeginn. Rituale wie das Begrüßen des neuen Schutzengels, das Schenken am Wanabat‑Tag und das rituelle Waschen von Buddha‑Statuen und Ältesten gehören zu den wichtigsten Traditionen. Auch in Wien wird diese Kultur lebendig gehalten: mit Musik, Gebeten, traditionellen Spielen und gemeinsamen Speisen. Ein Fest, das zeigt, wie stark kulturelle Wurzeln verbinden – auch fern der Heimat.