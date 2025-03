Popstar Katy Perry wird an Bord der Blue Origin-Rakete von Jeff Bezos ins All fliegen und sich bei der 11. Mission des Unternehmens einer rein weiblichen Crew anschließen. Zu der Gruppe gehören auch die Journalistin Gayle King, Bezos' Verlobte Lauren Sánchez, die ehemalige NASA-Raketenwissenschaftlerin Aisha Bowe, die Aktivistin Amanda Nguyen und die Filmproduzentin Kerianne Flynn. Sánchez, die die Mission organisiert hat, sagte, die Erfahrung werde „ihre Sicht auf die Erde verändern“ und künftige Generationen inspirieren. Während des 11-minütigen Fluges wird die Crew die Kármán-Linie, die international anerkannte Grenze des Weltraums, überfliegen. „Dieser Flug wird zweifelsohne eine lebensverändernde Erfahrung sein“, sagte Sánchez. „Ich fühle mich geehrt, mit einer so unglaublichen Gruppe von Forschern zusammen zu sein“. Perry, die für ihre Hits und ihre lebhafte Bühnenpräsenz bekannt ist, fügt ihrem Lebenslauf nun den Titel „Astronautin“ hinzu. Die Mission findet inmitten einer Welle von Veränderungen bei Blue Origin statt, das vor kurzem einen Personalabbau von 10 % angekündigt hat, um den Betrieb zu rationalisieren. Trotz der Entlassungen konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf den Ausbau seiner Raumfahrtkapazitäten und schreibt mit seiner ersten rein weiblichen Besatzung Geschichte.