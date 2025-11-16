Was passiert, wenn ein französischer Kater nach der Schlacht von Wagram bleibt – und beginnt, Geschichte zu schnurren? Paul Holzapfel hat mit „Kater Leon“ ein Wimmelbuch geschaffen, das Stadtgeschichte, Humor und Aquarellkunst vereint. 🎨 Originalillustrationen jetzt im Stadtmuseum Deutsch-Wagram 📅 Vernissage: 16. November 2025 📍 Erzherzog Carl-Straße 1 🎤 Mit dem Künstler persönlich Ein Muss für alle, die Geschichte mit Herz und Fantasie erleben wollen. Für Kinder, Erwachsene – und alle, die Kater Leon kennenlernen möchten. 👉 Mehr dazu auf tv21.at #KaterLeon #DeutschWagram #PaulHolzapfel #TV21Austria #Regionalgeschichte #Wimmelbuch #NapoleonSchnurrt #Museumsmagie