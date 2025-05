Ye, früher bekannt als Kanye West, erklärte auf X, dass er „fertig mit Antisemitismus“ sei und schwor, Liebe und Frieden zu verbreiten. In einer Reihe von Posts bat der Rapper um Vergebung und führte ein FaceTime-Gespräch mit seinen Kindern als Inspiration für seine neue Sichtweise an. „Ich liebe alle Menschen“, schrieb er und fügte hinzu: „Gott vergebe mir für den Schmerz, den ich verursacht habe“. Die Anti-Defamation League bleibt skeptisch und verweist darauf, dass Ye in der Vergangenheit ähnliche Äußerungen zurückgenommen hat. Ye hat sich unter anderem antisemitisch geäußert, Hitler gelobt und versucht, Waren mit Hakenkreuzmotiven zu verkaufen. Anfang dieses Jahres versuchte er, ein Lied mit dem Titel „Heil Hitler“ zu veröffentlichen, das nach seinen Angaben von Streaming-Plattformen verboten wurde. Trotz seiner jüngsten Entschuldigung sagen Kritiker, dass seine jüngsten Handlungen im Widerspruch zu seinem erklärten Wandel stehen. Sein Konzert in Südkorea wurde aufgrund der anhaltenden Reaktionen abgesagt, und der Rapper Playboi Carti beschuldigte ihn, ein nicht autorisiertes Sample in dem kürzlich veröffentlichten Song „Alive“ verwendet zu haben. Ye behauptet, dass er sich nicht mehr mit Hass verbündet, aber Vertrauen scheint ein knappes Gut zu sein.