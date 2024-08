Das „Nordish Dance Project“ der SG Benefeld-Cordingen und des SVV Hülsen ist Deutscher Meister im Performance Cheer in der Kategorie „Adaptive Abilities Freestyle Pom“. Das bedeutet, dass die Frauen in Berlin den Titel in der inklusiven Kategorie geholt haben. Rund die Hälfte der Tänzerinnen hat eine Beeinträchtigung. Sie haben starkes Asthma, eine Verformung der Wirbelsäule oder auch Diabetes. Ihr nächstes Ziel ist die Europameisterschaft.