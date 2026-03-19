🎭 Lachen mit Loriot – Komödien von Vicco von Bülow 📅 18. – 28. März 2026 📍 Forum III – Theatercenter Forum 🕗 20:00–22:00 Uhr (inkl. Pause) 📌 täglich außer Sonntag, Montag & Dienstag Wie können harte Frühstückseier zu heftigsten ehelichen Auseinandersetzungen führen? Warum passen Männer und Frauen angeblich nicht zusammen? Loriot hat diese Fragen mit feinem Witz, scharfem Blick und unnachahmlicher Eleganz beantwortet – und das Ensemble im Forum III bringt seine Klassiker nun mit frischer Energie und großer Spielfreude auf die Bühne. Erleben Sie eine rasante Revue voller komödiantischer Mini-Dramen, pointierter Alltagsbeobachtungen und zeitloser Sketche des beliebtesten deutschen Humoristen. Skurril, präzise und mit jener liebevollen Ironie, die Loriot unsterblich gemacht hat. Mit beeindruckender Mimik, feiner Situationskomik und einer bemerkenswerten Leichtigkeit interpretieren Gabor Rivo, Benjamin Turecek und Monika Schmatzberger den alltäglichen Wahnsinn, den Vicco von Bülow so meisterhaft eingefangen hat. Ein Abend voller Charme, Wiedererkennungs-Momente – und vor allem: ein Fest des Lachens.