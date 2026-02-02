Der Intendant des Staatstheaters Nürnberg, Jens-Daniel Herzog, bleibt für fünf weitere Jahre. Das teilte das Staatsheater heute mit. Seit der Spielzeit 2018/2019 ist er als Intendant und Operndirektor in Nürnberg aktiv. In den nächsten Jahren kommen auf ihn einige Herausforderungen zu: Das Opernhaus in der Innenstadt muss saniert werden. Während dieser Zeit ziehen die Oper- und Ballettsparte in die Kongresshalle auf dem ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände. In diesem Prozess wird sich Jens-Daniel Herzog mit seinen langjährigen Erfahrungen einbringen und die Ensembles gestalten.