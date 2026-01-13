Glück: Ein Wunsch, der oft schon bei der Namenswahl beginnt. Manche Vornamen tragen dieses positive Gefühl direkt in ihrer Bedeutung. Sie stehen für Freude, Erfolg und Zufriedenheit und sind seit Jahrhunderten beliebt. Bei den Mädchennamen fällt Felizitas auf. Der Name stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Glück“ und „Fruchtbarkeit“. Beate steht für „die Glückliche“ und hat hebräische Wurzeln. Rita, eine italienische Variante von Margarete, wird als „glückliche Perle“ übersetzt. Leni, ein Name aus Kuba, bedeutet ebenfalls „die Glückliche“. Bekannt durch Königinnen steht Elisabeth für Verheißung und Glück. Auch Jungen können Glück im Namen tragen. Felix bedeutet „der Glückliche“ und ist seit Jahrhunderten beliebt. Abgeleitet vom griechischen Gott Dionysos, steht Dennis für Freude. George wird als „glücklicher Landmann“ übersetzt. Und Ben, Kurzform von Benedikt oder Benjamin, bedeutet „Sohn des Glücks“.