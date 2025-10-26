„Im restlos ausverkauften Haus der Musik in Wien feierte Gernot Kranner am 25. Oktober 2025 einen musikalischen Vormittag voller Charme, Witz und Strauss’scher Leichtigkeit. Mit seiner kindgerechten Version von „Die Fledermaus“ begeisterte er Groß und Klein – ein Fest der Musik, das zum Staunen und Mitmachen einlud. Neben dem künstlerischen Programm sorgte eine liebevoll gestaltete Krapfentorte für süße Begeisterung – restlos vergriffen. Und ein besonderes Highlight: Ein junges Nachwuchstalent am Klavier, das mit feinem Gespür und großer Musikalität das Publikum berührte. So wurde dieser Tag – ganz im Geist von „Schani“ Strauss – zu einem musikalischen Geburtstag, der Klang, Begegnung und Genuss vereinte.“